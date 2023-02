La 20 de ani de la înființare, un ONG clujean pentru ANIMALE lansează CALENDARE aniversare și un anunț de ANGAJARE. Ce caută

13:40

Au fost confirmați primii artiști care vor urca pe scenă la Summer Well 2023. A 12-a ediție Summer Well va avea loc în perioada 11-13 august 2023, iar primele nume confirmate sunt: Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale și Kid Francescoli. Festivalul crește în fiecare an, iar pe scenă urcă […]