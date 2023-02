Ce se ascunde, de fapt, sub rafturile din magazine. Un tânăr a dezvăluit secretul pe care angajații nu vor să-l cunoști

23:50

Ionuț Iftimoaie dă dovadă de mult curaj și multă putere în cadrul competiției „Survivor României". Faimosul este unul dintre cei mai buni concurenți și drept dovadă stau oamenii de acasă care îl susțin necondiționat. Și […]