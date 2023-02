Dan Hosu, soțul fostei șefe DIICOT, a murit. Ce probleme de sănătate avea bărbatul

10:30

Este vorba despre programul Rabla Local, program prin care pot fi casate mașini mai vechi de 15 ani, fără obligația de a cumpăra altă mașină nouă. Care sunt condițiile pentru obținerea banilor. Potrivit ministrului Mediului, […] The post Se dau 3.000 de lei de la stat. Programul începe de la 1 martie 2023 appeared first on Cancan.