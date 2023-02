Expoziție în memoria jurnalistului și caricaturistului Octavian Andronic, fondatorul Libertatea, la Muzeul Național al Literaturii Române

11:20

Larisa Iordache, fosta gimnastă care a devenit antrenoare, are o viață foarte activă chiar și după ce s-a retras, în decembrie 2021. Într-un interviu pentru Playsport, ea a dezvăluit cum reușește să se mențină, ce stil de viață are acum. Aproximativ 20 de ani Larisa Iordache a făcut sport de performanță. Ea are în palmares […]