Doliu în lumea filmului. O actriță nominalitază la Oscar s-a stins din viață. A jucat în "Întâlnire de gradul trei" și "A Christmas Story"

Actrița Melinda Dillon, nominalizată la premiile Oscar pentru rolurile din "Close Encounters of the Third Kind" și "Absence of Malice" și a interpretat rolul unei mame iubitoare în celebrul film "A Christmas Story", a murit pe 9 ianuarie, a anunțat familia sa, la vârsta de 83 de ani.

