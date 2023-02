Florin Călinescu, noi planuri după retragerea din televiziune: ”Îmi pare rău că nu mai am 18 ani”

10:20

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un test de logică ce a creat multe probleme în rândul celor care au încercat să îl rezolve până în acest moment. Cei care și-au exersat de-a lungul timpului atenția […] The post Test de logică | O femeie gravidă are 6 copii: Dorin, Remus, Mirela, Fane, Soli și Lavinia. Cum îl va boteza pe următorul copil? appeared first on Cancan.