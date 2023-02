BANCUL ZILEI | Greierele și furnica – varianta 2023

14:10

Teo Trandafir a mărturisit care sunt obiceiurile pe care le are de fiecare dată când se pregătește să intre în direct, alături de invitații săi. Prezentatoarea de la Kanal D nu se teme să împărtășească […] The post Puțini știau asta! Ce face Teo Trandafir înainte de a intra în direct: „O spun de fiecare dată” appeared first on Cancan.