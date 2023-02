Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, a ironizat-o pe Monica Gabor: „De ce umblați cu boșorogi? Nu vă e rușine să luați bani de la bătrâni”

23:20

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat sâmbătă, 4 februarie, imagini cu rămășițele Teatrului Dramatic din Mariupol, oraș aflat sub ocupație rusă, anunță The Guardian și Al Jazeera. All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the […]