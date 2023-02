Fiul lui Ionuț Mazilu a înjurat Steaua pe Giulești » Cum a reacționat fostul atacant

22:40

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Voluntari, a avut un discurs dur după eșecul cu Rapid, scor 1-4.„Suntem într-o cădere de formă. Am încasat 4 goluri din careul nostru, din 7-8 metri. Am fost umiliți. Am făcut doar act de prezență”, și-a început Ciobotariu discursul după meci, la Orange Sport.Ciobotariu, după Rapid - Voluntari 4-1: „Vom schimba foaia”„Nu am fost inspirat nici la primul 11 nici la schimbări. ...