Paula Iorga şi Aurel Dincă s-au căsătorit în secret? Ce spune văduva regretatului artist: „Împreună cu soțul meu…”

16:10

Nicoleta Nucă e în „cărțile” echipei de producție de la Survivor România 2023! Cântăreața se află pe lista potențialilor viitori concurenți pentru a participa în show-ul care se desfășoară în Republica Dominicană, iar în prezent […] The post Nicoleta Nucă e în ”cărți” pentru Survivor România 2023, dar… Ce îi pune piedică în junglă appeared first on Cancan.