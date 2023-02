Au fost 12 minute de beznă totală înainte de CFR Cluj - FCSB » De ce ar fi „căzut” nocturna

16:20

Jennifer Shahade, 42 de ani, a uimit lumea pokerului după ce a devenit prima femeie câștigătoare a unui US Open la șah. Are două titluri naționale și a terminat Facultatea de Litere la New York, a scris trei cărți despre experiențele sale în lumea șahului și a atras atenția mulți ani prin abilitățile sale psihologice la poker. ...