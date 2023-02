Valentin Gheorghe a oferit o reacție pentru GSP, după cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter produs în Turcia: „Astea sunt drame”

23:50

Mihai Pintilii, antrenorul de facto de la FCSB, și-a lăudat elevii după victoria din derby-ul cu CFR Cluj, 1-0.Fostul mijlocaș consideră că echipa lui a dominat jocul și că formația roș-albastră a meritat victoria. Concluziile lui Mihai Pintilii după CFR Cluj - FCSB 0-1„CFR Cluj este o echipă care se apără foarte bine, dar noi am avut ocazii mari. Am controlat jocul. Per total, am meritat victoria. ...