Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea! Ce spune jurnalista despre abuzurile din căsnicia cu Silviu Prigoană: „M-a bătut, recunosc, dar l-am bătut și eu pe el”

15:00

Robert Moscalu, concurentul care face parte din echipa Războinicilor, a atras atenția tuturor celor care se uită cu mare interese la competiția sportivă „Survivor România”. Bărbatul de 25 de ani nu se teme de muncă, […] The post Cu ce se ocupă Robert Moscalu, de la Survivor România. Are două joburi care îi aduc un câștig colosal appeared first on Cancan.