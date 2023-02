Povestea cutremurătoare a lui Nea Mihai. Locuiește în gară și mai are doar câteva zile de trăit, în dureri cumplite

18:10

Cucu de la „Noaptea Târziu” și Bianca Adam au fost împreună în anul 2015, iar la șase luni de la despărțire au decis să se mute împreună. Horațiu Adrian Cuc, pe numele său real, a […] The post Cucu de la „Noaptea Târziu” scoate la iveală dedesubturile relației cu Bianca Adam! „Ea era una dintre persoanele cu care aș…” appeared first on Cancan.