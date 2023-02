Oana Lis, dezvăluiri surprinzătoare din relația cu Viorel Lis! Cum a început totul: „Se întâlnea și cu alte femei”

15:30

Una dintre fostele partenere ale controversatului Andrew Tate a vorbit despre cum s-a comportat milionarul britanic în relația cu ea și a făcut câteva mărturisiri șocante. Totul a fost dezvăluit de curând, în cadrul unui […] The post Fosta iubită a lui Andrew Tate, declarații despre cât de violent e milionarul britanic: „M-a ademenit să cred că era cineva în care puteam avea încredere” appeared first on Cancan.