Cursă contra cronometru pentru salvarea oamenilor de sub dărâmături în Turcia și Siria. Șansele de supraviețuire scad și din cauza frigului

Temperaturile scăzute, drumurile avariate și conexiunile rele la internet îngreunează eforturile de salvare în sudul Turciei și nordul Siriei, scrie The Guardian. „Perioada de aur” pentru a salva oameni de sub dărâmături este de până la trei zile după ce a avut loc un cutremur, conform experților citați de New York Times. O femeie a […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea