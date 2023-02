Spania, singura ţară din OCDE în care preţurile la energie au scăzut în 2022. Consecința, nivelul scăzut al inflației

13:30

Temperaturile scăzute, drumurile avariate și conexiunile rele la internet îngreunează eforturile de salvare în sudul Turciei și nordul Siriei, scrie The Guardian. „Perioada de aur” pentru a salva oameni de sub dărâmături este de până la trei zile după ce a avut loc un cutremur, conform experților citați de New York Times. O femeie a […]