Oana Roman, noi declarații despre separarea de Marius Elisei: „Nu mai stă nimeni stresat”

23:50

Face „demonstrație” de forță, direct din spatele gratiilor! Bebino, interlopul care a fost „măcelărit” cu săbiile, sfidează regulamentul impus pentru penitenciarele din România și se „lăfăie” ca-n libertate. CANCAN.RO a intrat în posesia unui videoclip […] The post Bebino face ravagii în pușcărie! CANCAN.RO are imagini uluitoare cu celebrul interlop: e ca-n libertate! appeared first on Cancan.