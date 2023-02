ALERTĂ alimentară! Sortiment de chipsuri, RETRAS din magazine

18:10

La birou, la supermarket, atunci cand iti iei copilul de la gradinita sau chiar in mijloacele de transport in comun. Toata lumea din jur pare ca se confrunta cu o forma sau alta de raceala sau gripa. Daca organismul tau are un nivel scazut de imunitate in aceasta perioada din an, exista mari sanse ca ghinionistul sau ghinionista sa fii chiar tu.