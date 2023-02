A ajuns la psihiatrie! Vedeta s-a gândit, cu groază, cum îi va spune fiului ei că a făcut infarct, dar…

14:40

Povestea unui preot care a ales să combine pasiunea pentru tehnologie cu meseria pe care o practică a devenit virală pe rețelele de socializare. Duhovnicul și-a susținut public punctul de vedere, în fața curioșilor. De […] The post N-o să-ți vină să crezi! Ce face un preot cu telefoanele și tabletele enoriașilor: „Pot răni sufletul” appeared first on Cancan.