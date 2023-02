A născut! O artistă cunoscută a devenit mamă pentru prima oară

18:30

Ieri, mii de oameni au decedat în urma cutremurului devastator care a distrus Turcia. Orașe întregi au fost ruinate, iar acolo se afla și familia unei vedete de la noi. Gazi Demerel, artist de origine […] The post Tragedie în lumea mondenă! Cine este vedeta care și-a găsit familia sub ruinele din Turcia appeared first on Cancan.