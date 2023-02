Ce legatură este între Fotbal, Tenis si SEAP?

22:30

Întrebat dacă și-a cerut iubita în căsătorie, Ianis Hagi (24 de ani), jucător la Rangers, în Scoția, a negat.La nivel sportiv, Ianis Hagi trece printr-un moment bun. A revenit de curând pe teren după o pauză de un an, provocată de o accidentare serioasă la genunchi.Ianis stă bine și pe plan personal, acolo unde are o relație de mai bine de un an cu Elena Tănase, o tânără aromână. ...