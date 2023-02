Emily Burghelea, despre cum a arătat cea de-a doua naștere și cum a reacționat fiica ei, când și-a văzut frățiorul pentru prima dată

21:00

Ana-Maria Mărgean, celebra fetiță-ventriloc, se pregătește alături de Andreea Avarvari, cunoscută drept AVA, pentru a atinge culmile succesului în industria muzicală. Finalista America’s Got Talent: All-Stars ia lecții de canto, iar părinții sunt extrem de […] The post Fetița-ventriloc Ana-Maria Mărgean, finalista America’s Got Talent, are o voce de aur! Se pregătește alături de AVA, pentru a avea o carieră strălucită în industria muzicală appeared first on Cancan.