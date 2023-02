„Mami, doale ...”» Leucemie, transplant, complicații, speranță. Donează AICI pentru Patrick, fiul Valeriei Motogna, fosta handbalistă și portdrapel al României la JO 2008

De un an, viața fostei mari handbaliste Valeria Motogna a devenit un coșmar, după ce fiul său, Patrick, care are doi ani și 8 luni, a fost diagnosticat cu leucemie în Italia, acolo unde se află la tratament # După transplantul de măduvă osoasă, copilul se simte mai bine, dar au apărut complicații și va mai sta în spital sub tratament și observație cel puțin până în aprilie-mai. ...

