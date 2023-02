BANC | Bulă, amanta și fierul de călcat

16:40

Sunt vești bune pentru Victor Pițurcă! În cursul zilei de 8 februarie 2023, Tribunalul București i-a ridicat măsura controlului judiciar. Fostul selecționer al României, în vârstă de 66 de ani, a fost audiat la DNA […] The post Victorie pentru Victor Pițurcă, după ce a stat 24 de ore în arest și ajuns la DNA! Ce a decis Tribunalul București, astăzi appeared first on Cancan.