Peluză scindată! 400 de ultrași olteni vor veni în Giulești, alți 300 au renunțat să mai facă deplasarea » Planul galeriei lui FCU Craiova

05:30

De un an, viața fostei mari handbaliste Valeria Motogna a devenit un coșmar, după ce fiul său, Patrick, care are doi ani și 8 luni, a fost diagnosticat cu leucemie în Italia, acolo unde se află la tratament # După transplantul de măduvă osoasă, copilul se simte mai bine, dar au apărut complicații și va mai sta în spital sub tratament și observație cel puțin până în aprilie-mai. ...