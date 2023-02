Vlad Gherman și Oana Moșneagu caută aventuri noi în doi: “E testul relației!”

20:50

În urma cutremurelor din Siria și Turcia, mii de clădiri s-au prăbușit. Peste 11.200 de persoane au murit, iar alte zeci de mii au fost rănite. Printre cei care și-au pierdut locuințele se află și […] The post Ți se sfâșie sufletul! O româncă și doi copii au rămas pe străzi, după ce casa lor a fost dărâmată de cutremurul din Turcia. Dorm sub un TIR, fără mâncare sau apă appeared first on Cancan.