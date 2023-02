Este OUT de la PRO Tv! Decizia de ultim moment a postului de televiziune. „Contractul de muncă a fost suspendat”

23:50

Simona Suhoi este singură! S-a despărțit de iubit, după o relație care a durat 10 ani, dar nu regretă. De altfel, decizia i-a aparținut. Planurile pe care le are acum vedeta? Să călătorească! Prima țintă, […] The post I-a dat viteză iubitului și fuge pe Muntele Athos. Gelozia mai face o victimă în showbiz-ul românesc! După 10 ani de relație… appeared first on Cancan.