Monica Bârlădeanu, secretul unui ten perfect! Trucurile pe care le-a învățat în America. „Sunt foarte utile și foarte accesibile”

11:20

Părintele Calistrat Chifan este unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici din țara noastră. Despre viața acestuia nu se cunosc foarte multe detalii, iar de-a lungul timpului credincioșii au fost curioși să afle cine a fost […] The post Cine a fost marea iubire a părintelui Calistrat Chifan? „Am ochit o fată și frumoasă, și harnică, și…” appeared first on Cancan.