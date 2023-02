A murit Burt Bacharach. Legendarul cântăreț și compozitor american a câștigat șase premii Grammy

Legendarul cântăreţ şi compozitor Burt Bacharach a murit la vârsta de 94 de ani. De-a lungul vieții sale, artistul consacrat pentru piesele „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin on My Head” a fost câștigător a şase premii Grammy și trei premii Oscar.

