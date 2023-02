Povestea neștiută a lui Pavel Bartoș! Sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă de dragul familiei

13:30

Jorge, fostul concurent din competiția ”Survivor România 2023”, a oferit primul interviu după ce a fost eliminat. Din cauza unei accidentări serioase la picior, medicii din Republica Dominicană nu i-au mai permis să rămână în […] The post Jorge, dezvăluiri uluitoare! Ce nu s-a văzut la TV, la Survivor România 2023: ”Își făceau bisericuțe” appeared first on Cancan.