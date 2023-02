Finaliștii World Car

Mașina anului, în variantă mondială, se va alege cu ocazia Salonului Auto de la New York și va fi anunțată pe 5 aprilie. Juriul „World Car of the Year 2023” a anunțat finaliștii printre care găsim toate tipurile de automobile.

