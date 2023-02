Bilanț tragic | Peste 21 de mii de morți în urma seismelor din Turcia și Siria

14:50

Numărul morților în urma cutremurele catastrofale care au lovit Turcia și Siria luni, 6 februarie 2023 a crescut joi la peste 17 500, a anunțat Autoritatea de stat pentru Gestionarea Dezastrelor din Turcia.Ce se știe: Oficialii și medicii au declarat că 12.873 de persoane au murit în Turcia și 3.162 în Siria în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni. Numărul total confirmat al morților este de peste 17 500. Peste 62.000 de persoane au fost rănite în Turcia, potrivit Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor. Nu există încă estimări oficiale cu privire la numărul de răniți în Siria. Mii de copii ar fi putut fi uciși, potrivit UNICEF. Cutremurul de luni, urmat câteva ore mai târziu de un al doilea seism, aproape la fel de puternic, a distrus mii de clădiri, inclusiv spitale, școli și blocuri, lăsând zeci de mii de oameni fără adăpost. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat stare de urgență în 10 provincii. În timpul unei vizite în provincia sudică Hatay, puternic afectată, președintele turc a recunoscut „deficiențele” statului, după ce guvernul fusese intens criticat pentru modul cum a reacționat la dezastru. Peste 12.000 de persoane sunt angrenate în Turcia în echipele de căutare și salvare, alături de 9.000 de militari. Peste 70 de țări, între care și R. Moldova, au oferit echipe de salvare și alte ajutoare. ONU spune că „explorează toate căile” pentru a trimite ajutoare umanitare în nord-vestul Siriei, regiune controlată de rebeli. ONU a alocat deja 25 de milioane de dolari din fondul său de urgență pentru a demara sprijinul umanitar pentru victimele cutremurului din Turcia și Siria.Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a recunoscut deja că reacția autorităților a fost uneori deficitară, după ce s-a confruntat cu un val de critici – venite mai ales pe rețelele de socializare – din partea familiilor frustrate de răspunsul lent al echipelor de salvare, relatează AFP.Între timp, după trei zile de la dezastru, se diminuează simțitor și șansele că vor fi găsiți mai mulți supraviețuitori sub dărâmături.În oraşul turc Gaziantep, lovit de cutremur, mii de familii continuă să doarmă în mașini sau corturi, deși temperaturile au scăzut mult sub zero grade.Totodată, se înmulțesc criticile că reglementările în domeniul construcţiilor au fost ignorate, ceea ce a contribuit decisiv la prăbuşirea unui număr atât de mare de clădiri, inclusiv clădiri relativ noi – construite acum doi sau trei ani, și care pe hârtie cel puțin respectau toate prevederile de siguranță, relatează BBC.Corupția ucide: reguli se securitate ignorateCutremurele au fost puternice, dar experți citați de presa internațională spun că foarte multe clădiri, dacă ar fi fost construite corespunzător, puteau să reziste.„Intensitatea maximă a seismelor nu a fost suficientă pentru a justifica faptul că s-au prăbușit atâtea construcții, dacă ar fi fost bine construite”, spune David Alexander, profesor de planificare și gestionare a situațiilor de urgență de la University College London.„(...) miile de clădiri care s-au prăbușit demonstrează că aproape toate au fost ridicate fără respectarea unui minim de reglementări în construcții”, mai spune profesorul Alexander pentru BBC.Reglementările privind construcțiile au fost înăsprite în urma dezastrelor anterioare, cel mai recent în 2018.Au fost introduse și standarde de siguranță mai stricte în urma cutremurului din 1999 de la Izmit, în nord-vestul țării, soldat cu moartea a 17.000 de oameni.Amnistiile pentru construcțiiRegulile au fost însă ignorate, parțial sau total, cu ajutorul unor așa-numitele „amnistii pentru construcții”. Sunt scutiri legale pentru plata unei penalități, pentru construcțiile ridicate fără a respecta toate standardele.Amnistiile există din anii '60, cea mai recentă a fost dată în 2018, iar în Parlamentul de la Ankara a fost introdus recent un proiect de lege, pentru o nouă amnistie.Până la 75.000 din clădirile din zonele afectate de cutremur din sudul Turciei primiseră amnistii de construcție, potrivit lui Pelin Pınar Giritlioğlu, șeful Uniunii Camerelor Inginerilor și Arhitecților din Turcia, citat de BBC.Pentru o țară cu un grad înalt de periclitate seismică, aceste amnistii repetate echivalează cu o „crimă”, spune și geologul Celal Sengor.În „Corruption Kills” (Corupția ucide), un articol din 2011 publicat de revista americană „Nature”, seismologii Roger Bilham și Nicholas Ambraseys scriu că 83% dintre decesele cauzate de cutremure au avut loc în țări sărace, cu un nivel extrem de ridicat de corupție.Efectul războaielor Siria este de ani de zile în mijlocul unui război civil, care a amplificat consecințele cutremurului și a îngreunat salvarea și ajutorarea supraviețuitorilor. Regiunea lovită de cutremur era vulnerabilă deoarece infrastructura era deja fragilă, din cauza anilor de bombardamente.Zonele din Siria aflate sub controlul opoziției erau deja în mijlocul unei crize umanitare. Cutremurul a închis cel puțin temporar singurul punct de trecere a frontierei dintre Turcia și Siria, aprobat de Națiunile Unite pentru furnizarea de ajutor umanitare.Totodată, peste trei milioane de refugiați sirieni se află în Turcia, concentrați în regiunea cea mai afectată de cutremur, de la granița dintre cele două țări. Mulți locuiesc în „orașe containere” cu infrastructură și servicii primitive.