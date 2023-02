Doliu pentru Barack Obama! Celebrul compozitor care îi cânta la Casa Albă, Burt Bacharach, a murit

17:00

Partida FC Voluntari – FCSB care va avea loc duminică, 12 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul “Anghel Iordănescu”. Se anunță un meci tensionat, mai ales după ce gazdele au cerut control antidoping înaintea […] The post Scandal în SuperLiga! FC Voluntari cere control antidoping înaintea partidei cu FCSB appeared first on Cancan.