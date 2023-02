Accident cumplit pe DN41! Un tânăr de doar 27 de ani și-a pierdut viața, după ce a intrat cu mașina în copac

17:40

Au trecut trei zile de la nenorocirea din Turcia și Siria, iar acum soarta celor prinși sub dărâmături atârnă de un fir de ață. Salvatorii speră încă la minuni, iar acestea chiar există. Dovada o […] The post Minune în Turcia. O fetiță de 2 ani a fost scoasă vie de sub ruine la 3 zile de la cutremur appeared first on Cancan.