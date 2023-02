Anunțul făcut de Claude Senhoreti după 2 ani de căsnicie cu Alina Vidican: „Avem urcușuri și coborâșuri”

22:20

Cazul bebelușei Aya, care s-a născut sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite din regiunea siriană Alep, a emoționat oameni din toată lumea. Rămasă orfană în urma cutremurului, mii de persoane și-au exprimat dorința s-o adopte pe micuță, în mesaje postate pe rețelele sociale, transmite BBC. După ce a fost scoasă de sub dărâmături, luni, 6 februarie, […]