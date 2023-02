Georgiana Lobonț și soțul ei au făcut anunțul, la aproape o lună după scandalul divorțului. Se pregătesc de botez!

23:50

Lavinia Ioana provoca haosul în culisele show-ului X Factor, în urmă cu aproape un an, cu dezvăluirile pe care le făcea pentru CANCAN.RO. Loredana Groza era pusă la zid, alături de o parte a echipei […] The post ”Spaima” Loredanei revine la Vocea României! A dat de pământ cu echipa de la X Factor, iar acum… appeared first on Cancan.