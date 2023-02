Cât costă un abonament Netflix acum, în 2023. Platforma va suferi schimbări majore

09:10

Vica Blochina a atras atenția tuturor în perioada în care a participat la Survivor România 2023. Fosta balerină a suferit schimbări radicale pe care fanii emisiunii nu au putut să le ignore. Iată cum arată […] The post Cum arată Vica Blochina după o lună la Survivor România? Transformare uluitoare. FOTO appeared first on Cancan.