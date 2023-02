VIDEO | Bia Khalifa, primele declarații după ce a fost încătușată în aeroport: „Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate” + „Au scrumat pe mine”

10:40

Zilnic, oamenii pot primi „țepe”, rămânând fără bani în conturi, iar unii dintre ei confruntându-se cu furt de date și de identitate. Pentru că înșelătoriile există la fiecare pas, este important să fii o persoană […] The post Cabral Ibacka nu s-a lăsat „țepuit”! Ce mesaj a primit prezentatorul TV: „Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație…” appeared first on Cancan.