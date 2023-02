Acum este un actor de succes, însă puțini știu ce meserii a avut Pavel Bartoș până să ajungă celebru: „Eu în două cămăși am făcut tot liceul”

12:30

Kitty Cepraga, în vârstă de 42 de ani, a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune. În urmă cu 20 de ani a părăsit România și s-a mutat în Italia. S-a căsătorit cu […] The post Kitty Cepraga a divorţat, după 15 ani: „Este un faliment” appeared first on Cancan.