Sinteza zilei

15:30

În cadrul turneului european, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a făcut un nou apel către aliații occidentali să furnizeze Ucrainei avioane de luptă pentru a combate forțele rusești. Și rachete cu rază lungă de acțiune.„Fac un apel către voi și către întreaga lume, cu cuvinte simple și totuși foarte pline de înțeles pentru noi: avioane de luptă pentru Ucraina, aripi pentru libertate”, a spus Zelenski în discursul din Parlamentul britanic, ținut pe 8 februarie.Premierul britanic Rishi Sunak a declarat după aceea, în cadrul unei conferințe de presă comune, că „nimic nu este exclus” în ceea ce privește ajutorul militar acordat Ucrainei. Avioanele de vânătoare pentru Ucraina „sunt și ele temă de discuție”, a adăugat Sunak. La Paris, Zelenski a repetat cerea: mai multe arme, în special avioane de luptă și rachete cu rază mai lungă de acțiune și livrări mai rapide.„Cu cât Ucraina primește mai repede arme grele cu rază lungă de acțiune, cu cât piloții noștri primesc mai repede avioane, cu atât mai devreme se va încheia această agresiune rusă și ne vom putea întoarce la pace în Europa”, a spus el la Paris, tot pe 8 februarie.Joi, 9 februarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov avertiza că orice livrare de avioane de luptă moderne va duce la „escaladarea” și „prelungirea” conflictului din Ucraina. „Linia de demarcare între implicarea indirectă şi cea directă (a Europei în conflict) dispare treptat”, a mai susținut Peskov.Până acum, Marea Britanie a spus că livrarea de avioane de luptă nu este exclusă, dar nu a promis nimic. Statele Unite nu au acceptat să furnizare Ucrainei avioane de luptă F-16, dar unii aliați, precum Polonia, au anunțat că ar putea fi deschiși la această idee. Ca și în cazul tancurilor grele de luptă, re-exportul eventual al avioanelor F-16 trebuie aprobată de țara producătoare, în acest caz Statele Unite. Și tot ca în cazul tancurilor, întrebarea este : avioanele vor schimba cu adevărat și decisiv mersul războiului ?Serviciul georgian al RFE/RL a vorbit cu general-locotenentul britanic în rezervă Greg Bagwell, fost comandant și pilot de luptă în Forțelor Aeriene britanice (RAF), astăzi președinte al organizației „Air and Space Power Association” care promovează „discuția și dezbaterea asupra modului în care forța aeriană influențează lumea de astăzi".Greg Bagwell a vorbit despre motivele pentru care Occidentul ezită să trimită avioane de luptă Ucrainei, a explicat de ce avionul american F-16 este opțiunea cea mai bună și cum ar putea influența cursul războiului.Interviul a fost realizat de Vazha Tavberidze, jurnalistul redacției georgiene a RFE/RL.Europa Liberă: După tancuri grele de luptă, Ucraina cere acum rachete cu rază mai lungă de acțiune și avioane de luptă occidentale. Statele Unite și Germania au răspuns deja „nu”, Marea Britanie „poate”. De ce ezită din nou Occidentul, cum a făcut și cu tancurile grele?Greg Bagwell: „Toată lumea încearcă să evite escaladarea acestui conflict, și asta este de înțeles... Întrebarea este însă dacă livrând avioane de luptă moderne, chiar vom împinge Rusia să recurgă eventual la alte arme decât cele convenționale? Sau să-și modifice reacția față de Ucraina sau țările ce o susțin?Evident că Rusia nu vrea avioane moderne survolând pozițiile sale de pe front, dar oricât ar vrea să evite acest lucru, nu cred că Moscova va fi împinsă să facă ceva irațional. Așa văd eu lucrurile, alții ar putea avea altă părere. Miza este mare evident și problema va fi analizată în detaliu.Nu cred însă că livrarea de avioane moderne de luptă Ucrainei poate fi considerată o escaladare, dacă rolul lor va fi limitat, în special la apărarea aeriană sau la apărarea Ucrainei. Nu facem decât să oferim ucrainenilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și apăra granițele suverane, în conformitate cu dreptul internațional.Așa a fost și cu tancurile [grele de luptă] . Erau considerate un fel de linie roșie, care nu trebuie trecută, în raport cu Rusia. Uite că acum au fost promise Ucrainei și nu s-a schimbat nici dramatic. (...) Calculele diplomatice din spatele unei astfel de decizii sunt multiple și complicate.Este unul din motivele pentru care susțin că cele mai potrivite sunt avioanele americane de luptă F-16: sunt multe țări care pot dona F-16. Nu trebuie să fie America, America va trebui [doar] să-și dea permisiunea. Poate așa, planul va fi mai acceptabil pentru președintele [american].Europa Liberă: Germania a ezitat să trimită tancuri Leopard în Ucraina, până ce Statele Unite nu au promis și ele tancuri Abrams. Vă gândiți cred la Danemarca și Norvegia, când spuneți că mai multe țări ar putea dona F-16. Nu s-ar putea teme și ele să facă acest pas singure?Greg Bagwell: Vor nu vor, Statele Unite trebuie să accepte rolul de catalizator.(...) F-16 nu este singura alternativă. Dar sunt cele mai potrivite, din cauză de ce pot face, din cauză că se află unde se află acum, din cauză că putem oferi și o infrastructură, dar mai ales din cauză că avem mai multe țări care le-ar putea livra, așa că nici una nu riscă să fie singurul donator.Europa Liberă: Antrenamentul și logistica sunt două argument folosite pentru a explica ezitarea sau chiar refuzul pentru moment al aliaților occidentali. Cât durează să antrenezi un echipaj pe un F-16?Greg Bagwell: Dacă ești deja pilot de luptă și ai experiență cu MiG-29 – și să ne fie clar, Ucraina are în acest moment unii dintre cei mai experimentați piloți de luptă din lume – (....), un pilot de acest calibru , sub presiunea situației de război, ar putea trece pe un alt timp de avion de luptă în aproximativ șase până la opt săptămâni. Este foarte puțin, dar nu imposibil.Într-un simulator și dacă nu vrei să stăpânești decât lucrurile de bază, se poate face.(...) Mult mai complicată și greu de învățat este deservirea acestor avioane la sol: înarmarea lor, mentenanța, reparațiile. Dar și asta se poate rezolva, cu antrenament virtual, cu indicații primite de la distanță...Toate sunt numai pretexte. Războiul durează de un an, puteau fi antrenați și instruiți deja! Deci întrebarea pertinentă [pentru occidentali] este: când veți avea curajul să faceți la timp, tot ceea ce este necesar [pentru Ucraina]?Instruirea va avea loc, întrebarea este când. Iar ucrainenii se vor descurca: dacă pot învăța cum să opereze trei tipuri diferite de tancuri principale de luptă în câteva luni, pot învăța cum să opereze un F-16.Europa Liberă: Ce efect vor avea avioanele de luptă occidentale asupra mersului războiului? S-ar putea descurca Ucraina și fără ele? Greg Bagwell: Este incredibil cum au reușit ucrainenii până acum să țină în șah o mare putere militară ca Rusia. (...) S-ar putea spune că acest succes este și cel mai mare pericol, mulți au impresia că Ucraina zboară din victorie în victorie, și nu văd în ce situație extrem de dificilă este țara.Este adevărat că majoritatea rachetelor cu rază lungă de acțiune, folosite de Rusia, sunt sol-aer, nu aer-aer, așa că s-ar putea spune că avioanele nu vor schimba radical situația. Dar marele pericol este că Ucraina ar putea pierde, dacă nu primește tot ajutorul de care are nevoie și pe care i-l putem oferi.(...) Mai este și aspectul moral. Nu le putem spune ucrainenilor „există limite la ce vă putem livra”, când le-am spus mereu, și ei cred asta, că-i vom sprijini până la capăt.(...) Am transmite și mesajul greșit Rusiei și anume că avem limite, iar [Vladimir] Putin nu trebuie decât să amenințe suficient de tare, ca Occidentul să cedeze.(...) Dacă le livrăm ucrainenilor avioanele cerute, obținem două lucruri: le dăm curaj și posibilitatea de a forța Rusia să-și schimbe strategia, pentru că nu-i nimic liniștitor să știi că ai un F-16 deasupra ta. (...) Și transmitem Moscovei un mesaj clar că Occidentul nu cedează, că nu va limita livrările pentru Ucraina și că Occidentul crede în victoria Ucrainei.Militar vorbind, F-16 este încă un avion foarte performant, nu degeaba este supranumit „vipera”.Dacă aș fi un pilot rus cu numai 100 de ore de antrenament, nesigur că armele avionului vor funcționa pentru că nu le-am putut testa niciodată în realitate, mi-ar fi groază să știu că m-aș putea confrunta cu un F-16. Și asta ar putea modifica datele problemei.Dacă putem răpi Rusiei superioritatea aeriană, limita influența aviației ruse pe câmpul de luptă și asupra Ucrainei în general, le dăm ucrainenilor timp să respire și să folosească întreaga putere combinată a artileriei, a sistemelor HIMARS (Sisteme de rachete de mare mobilitate), a tancurilor și a oricăror alte sisteme de arme, fără să le fie frică de un atac aerian.O combinația extrem de eficientă care, în cele din urmă, îi va face pe majoritatea rușilor să înțeleagă că nu pot câștiga...(Interviul original a fost scurtat și editat pentru claritate)