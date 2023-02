Prins drogat cu cocaină la volan, ”mentalistul” de la ”Românii au talent”… A scăpat nevinovat!

13:50

Riscul producerii unor avalanșe a crescut, după ce în multe zone montane a nins ca-n povești, zile întregi la rând. Deși salvamontiștii ar dori ca turiștii și localnicii să primească mesaje prin intermediul Ro-Alert, atunci […] The post Motivul pentru care Ro-Alert nu poate transmite mesaj, atunci când există risc de avalanșă: „E similară unui cutremur” appeared first on Cancan.