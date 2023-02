„Mario Iorgulescu nu va face nici măcar o zi de pușcărie” » Declarație incredibilă, după pronunțarea sentinței de 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare

22:50

Rapid - FCU Craiova 1-2 | Adrian Mutu, tehnicianul giuleștenilor, a vorbit la final despre importanța golului marcat de Juan Bauza în secunda 45.„A fost un meci dificil, a fost o seară ciudată, am început prost jocul, am primit gol în secunda 45 și asta ne-a turnat plumb în picioare. Ne-a luat minute bune să ne revenim, am încercat să egalăm, am atacat, dar nu ne-a ieșit. N-a fost seara noastră, câțiva jucători n-au fost într-o seară bună, iar asta s-a văzut. ...