Hatice, cu ochii în lacrimi la Mireasa

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Hatice a început să plângă, după ce a mărturisit că Mihai este o persoană bună când are gura închisă, însă când deschide gura te face praf. Concurenta este foarte dezamăgită de atitudinea pe care acesta o are. „Tind să cred că Mihai este persoana pe care am văzut-o la început și după care doar m-am amăgit. Cum spunea și Irina, persoana asta este bună numai când tace, când deschide...

