Top 40 vedete citind la plajă, în pozițiile cele mai provocatoare: Ce locuri ocupă Corina Caragea, Marina Dina sau Cristina Rus

10:50

Este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile și astăzi o vom face prin deslușirea unei iluzii optice. Tot ce trebuie să faci este să găsești cele trei cuvinte ascunse în imagine. […] The post Iluzie optică de weekend | Ai doar 7 secunde la dispoziţie, ca să descoperi cele trei cuvinte ascunse în imagine appeared first on Cancan.