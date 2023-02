Ilie Dumitrescu, dat pe spate de o mutare făcută de Eugen Neagoe în meciul cu CFR Cluj: „M-a impresionat! Acolo s-a făcut diferența”

23:20

Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul Universității Craiova, a comentat victoria cu CFR Cluj, scor 2-0. „I-am felicitat pe băieți, au meritat asta pentru că am făcut un joc bun. Am fost foarte mulțumit că am început jocul cu o atitudine și agresivitate pe care nu le-am avut la Botoșani și Constanța. ...