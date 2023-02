Iluzie optică de duminică | Găseşte animalul ascuns în această imagine în doar 15 secunde şi poţi spune că ai un IQ de geniu

15:30

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut echipă pentru aventura din „America Express”. Cei doi au trăit momente grele pe „Drumul Aurului”, dar s-au bucurat din plin de experiență. În cadrul emisiunii, Cătălin Bordea i-a […] The post Cătălin Bordea, gest neașteptat după America Express! Ce și-a tatuat pe piele. „Am promis…” appeared first on Cancan.