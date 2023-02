Crina Abrudan a intrat în tribul „Faimoșilor” de la Survivor 2023. Cum a ajuns fosta știristă de la Antena 1 în show-ul rivalilor de la Pro TV

10:40

Viața de unul singur nu este neapărat roz, iar asta pare să o știe foarte bine și un bărbat din Iași. Acesta a hotărât că are nevoie de o parteneră, așa că nu pierde nicio […] The post „Caut doamnă sau domnișoară pentru…” Ireal ce a scris un ieșean în formularul cu reclamații din supermarket appeared first on Cancan.