Ți se rupe sufletul! Cum au fost găsiți Alex și Veronika, 2 soți din SUA, după cutremurele devastatoare din Turcia

20:40

Dan Puric are numai cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Becali. Actorul este conștient că latifundiarul din Pipera are un caracter mai dificil, însă susține că are un suflet de aur. Dan Puric și-a […] The post Gigi Becali, omagiat de Dan Puric: “Are suflet de aur! Mi-a dat 11.000 de euro pentru…” appeared first on Cancan.