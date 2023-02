Despărțirea momentului! Fulgy a dat-o uitării pe Bia Khalifa. Cu cine a fost surprins fiul Clejanilor

13:20

Dan Bittman are din nou probleme de sănătate. Artistul a primit o nouă lovitură, chiar înainte de a susține un concert important la Sala Palatului, alături de ceilalți membri ai trupei Holograf. Iată ce a […] The post Dan Bittman, probleme de sănătate! Ce a pățit membrul trupei Holograf: „Sunt în pauză” appeared first on Cancan.